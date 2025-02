Al ruim 50 mensen overleden in Congo door angstaanjagende ziekte afkomstig van vleermuizen

In Congo is een mysterieuze ziekte opgedoken, die al aan zeker vijftig mensen het leven heeft gekost. Het begon met het overlijden van drie kinderen in de stad Boloko, die vleermuizen hadden gegeten. Dat meldt onder meer de WHO.

Binnen 48 uur na de eerste symptomen overlijden mensen al. Ze krijgen hoge koorts en bloedingen, aldus lokale artsen. In ruim een maand tijd zijn er bijna 420 meldingen binnengekomen van besmettingen, 53 mensen zijn overleden. Vleermuizen zijn dus waarschijnlijk de bron van het kwaad.

De besmettingen begonnen in Boloko, maar een paar weken geleden dook een tweede cluster op in een andere stad, Bomate. De eerste onderzoeken wijzen uit dat er geen overeenkomsten zijn met ebola of het marburg-virus.

In Afrika neemt het aantal ziektes dat van dier op mens overspringt hard toe. In de afgelopen tien jaar zijn er 60 procent meer uitbraken. Op dit moment is nog onduidelijk om wat voor ziekte het nu gaat.

