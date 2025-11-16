Australië wil alle importheffingen VS op goederen geschrapt zien

SYDNEY (ANP/RTR/AFP) - Australië spoort de Verenigde Staten aan om alle importheffingen op Australische goederen te schrappen, nadat Donald Trump importheffingen op onder meer rundvlees heeft verlaagd. De Amerikaanse president verlaagde ook tarieven op ruim tweehonderd andere voedingsproducten, waaronder koffie, bananen en tomaten.

"We verwelkomen het opheffen van deze tarieven. Dat is goed nieuws voor Australische rundvleesproducenten", zei de Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong zondag tegen omroep ABC. Premier Anthony Albanese zei dat zijn regering zou blijven pleiten voor helemaal geen tarieven.

Trump verlaagde bepaalde tarieven op Australische goederen onder druk van zijn aanhang, die worstelt om de eindjes aan elkaar te knopen. Consumenten in het land maken zich zorgen over stijgende supermarktprijzen. Australië was vorig jaar de grootste exporteur van rood vlees naar de VS.