ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Australië wil alle importheffingen VS op goederen geschrapt zien

Economie
door anp
zondag, 16 november 2025 om 10:13
anp161125043 1
SYDNEY (ANP/RTR/AFP) - Australië spoort de Verenigde Staten aan om alle importheffingen op Australische goederen te schrappen, nadat Donald Trump importheffingen op onder meer rundvlees heeft verlaagd. De Amerikaanse president verlaagde ook tarieven op ruim tweehonderd andere voedingsproducten, waaronder koffie, bananen en tomaten.
"We verwelkomen het opheffen van deze tarieven. Dat is goed nieuws voor Australische rundvleesproducenten", zei de Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong zondag tegen omroep ABC. Premier Anthony Albanese zei dat zijn regering zou blijven pleiten voor helemaal geen tarieven.
Trump verlaagde bepaalde tarieven op Australische goederen onder druk van zijn aanhang, die worstelt om de eindjes aan elkaar te knopen. Consumenten in het land maken zich zorgen over stijgende supermarktprijzen. Australië was vorig jaar de grootste exporteur van rood vlees naar de VS.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 5602676

Weg met muffe winterlucht: 5 verrassend simpele trucs (van azijn tot wodka) voor frisse kleding

38506431_m

Dit is waarom sommige mensen nooit seks hebben

ANP-529474028 (4)

Deze Europese taal dreigt uit te sterven door AI

3fdf1e5_ftp-import-images-1-9hoyatctooux-5423582-01-06

De beste kaas ter wereld is niet Nederlands of Frans, maar Zwitsers

c9928e0b-4ed5-4131-94ee-60566ad7ad56

De eenvoudige overtuiging die je IQ verhoogt

ANP-542111679 (1)

Macrons failliet: Frankrijk op de rand van de financiele afgrond

Loading