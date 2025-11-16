ECONOMIE
Beachvolleyballers Boermans en De Groot winnen ook tweede WK-duel

Sport
door anp
zondag, 16 november 2025 om 10:17
anp161125044 1
ADELAIDE (ANP) - Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben ook hun tweede poulewedstrijd op het WK in Australië gewonnen. Het Nederlandse duo versloeg de Noorse broers Markus en Adrian Mol met 21-18 21-17.
Boermans en De Groot, de nummers 2 van de wereld, waren vrijdag in hun eerste duel al te sterk voor de Australiërs Zach Schubert en Luke Ryan (21-11 21-10). De Nederlanders spelen maandag hun laatste groepswedstrijd tegen de Noren Mathias Berntsen en Hendrik Mol, een broer van Markus en Adrian Mol.
Emi van Driel en Wies Bekhuis herstelden zich van hun nederlaag in de openingswedstrijd met een zege op het Tsjechische duo Martina Maixnerova/Kylie Neuschaeferova: 21-10 21-16. De Nederlandse vrouwen verloren vrijdag in twee sets van Vitoria De Souza en Hegeile Almeida uit Brazilië.
De nummers 1 en 2 van de groep plaatsen zich automatisch voor de knock-outfase, net als de vier beste nummers 3 van de twaalf poules. De overige nummers 3 spelen een tussenronde.
