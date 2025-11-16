ECONOMIE
Burgemeester Barneveld: stevige zorgen om toename wolvenaanvallen

Samenleving
door anp
zondag, 16 november 2025 om 9:18
anp161125041 1
BARNEVELD (ANP) - De toename van het aantal wolvenaanvallen moet gestopt worden. Dat zegt burgemeester van Barneveld Jacco van der Tak in een reactie op een analyse van het ANP, waaruit blijkt dat wolven dit jaar tot oktober al bijna evenveel schapen en ander vee hebben aangevallen als in heel 2024.
Uit gegevens van BIJ12, de organisatie die voor provincies wolvenzaken afhandelt, blijkt dat wolven tot oktober al 346 keer toesloegen in de provincie Gelderland, waarvan 103 keer in de gemeente Barneveld. "Dit moet veranderen. De impact op de Barneveldse samenleving is groot. Net als onze inwoners en veehouders maak ik me stevige zorgen", aldus Van der Tak.
De burgemeester pleit naast preventie voor beheer van de wolvenpopulatie. "Europa biedt met de verlaging van de beschermde status van de wolf daarvoor ruimte. Het tempo waarin in Nederland stappen worden ondernomen om te kunnen beheren ligt te laag als je de ontwikkeling in de dagelijkse praktijk ziet."
