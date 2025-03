Autoconcern achter Opel en Fiat kampt met vertraagde leveringen

HOOFDDORP (ANP/BLOOMBERG) - Stellantis, het concern achter automerken als Peugeot, Opel en Fiat, kampt met vertraagde leveringen in Europa door zijn strategie om meer hybride auto's te produceren. Het autoconcern kan niet genoeg onderdelen krijgen voor deze voertuigen.

Stellantis produceerde 20.000 minder voertuigen dan verwacht, meldde Jean-Philippe Imparato, operationeel topman van de regio Europa bij het concern. Er zijn volgens hem niet genoeg hybride motoren en de juiste soort banden beschikbaar.

Het concern koopt normaal gesproken drie maanden van tevoren onderdelen in, zei Imparato maandag tijdens een hoorzitting van de Franse Senaat over overheidssteun voor bedrijven. Maar hij stelde dat dit moeilijker is geworden omdat de Europese Unie onlangs de regels voor CO2-uitstootdoelen heeft veranderd.

Vorig jaar juli maakte Stellantis bekend meer in te zetten op hybride auto's. De vraag naar volledig elektrische auto's was afgezwakt en de vraag naar hybride voertuigen juist toegenomen.