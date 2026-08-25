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Banco BPM reageert met scepsis op bod van Italiaanse concurrent

Economie
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 19:22
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MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - De Italiaanse bank Banco BPM heeft met scepsis gereageerd op het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De financieel dienstverlener wees erop dat het bod in aandelen van 25,3 miljard geen premie bevat voor aandeelhouders van Banco BPM.
Monte dei Paschi, 's werelds oudste nog actieve bank, deed vorige week ook een bod op concurrent Banca Generali van 8,7 miljard euro. Als de twee gehoopte overnames doorgaan, zou een nieuwe grote bank in Italië ontstaan. Dat kan Monte dei Paschi helpen om zelf uit handen te blijven van Intesa Sanpaolo, de grootste bank van Italië, die zijn Toscaanse branchegenoot wil inlijven.
Banco BPM stelt dat bestuurders hun eigen afweging maken over het bod van Monte dei Paschi. De bank deed zelf eerder een voorstel om te fuseren met het uit de vijftiende eeuw stammende Monte dei Paschi. Volgens Banco BPM is het nieuwe bod "structureel anders".
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