Djokovic en Sabalenka al klaar in gemengd dubbelspel US Open

NEW YORK (ANP/AFP) - De Serviër Novak Djokovic en Aryna Sabalenka uit Belarus zijn al in de eerste ronde van het gemengd dubbelspel op de US Open uitgeschakeld. Het duo verloor met 4-1 2-4 2-10 van de Tsjechische Kateřina Siniaková en de Brit Henry Patten.

De organisatie van het grandslamtoernooi in New York voerde vorig jaar het gemengd dubbel in als showonderdeel, voorafgaand aan het hoofdtoernooi. Voormalig nummer 1 van de wereld Djokovic en Sabalenka, de huidige mondiale nummer 1 bij de vrouwen, behoorden dit jaar tot de opvallendste duo's. De Amerikaanse Serena Williams en de Spanjaard Carlos Alcaraz vormen eveneens een duo.

Het hoofdtoernooi in het enkelspel van de US Open begint zondag.