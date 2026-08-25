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B&B vol liefde-kandidaat Fred Ros in 2004 geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk: “Denk jij wel eens bij jezelf: wat ben ik een aansteller?”

Beroemd
door Désirée du Roy
dinsdag, 25 augustus 2026 om 12:31
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Fred Ros houdt Nederland al weken bezig met zijn liefdesperikelen in B&B vol Liefde op Bonaire. Maar wie denkt dat de excentrieke kunstenaar nu voor het eerst opvalt op tv, heeft het mis. Ruim twintig jaar geleden zat hij al aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk om over zijn nieuwste kunstproject te praten: een museum onder water met echte cassières achter de toonbank.
De beeldend kunstenaar is een van de meest besproken kandidaten van het huidige seizoen van de RTL-datingshow. Zijn avonturen op Bonaire maken de tongen los. Maar in 2004 was hij al te gast in het culturele programma TV 3, om te vertellen over zijn kunst op de bodem van de Caribische Zee.
“Denk jij wel eens bij jezelf: wat ben ik een aansteller?”

Onderwatermuseum

In die tijd opende Fred een heus onderwatermuseum op Bonaire. Niet alleen de kunstwerken bevonden zich onder de zeespiegel, ook de kassa was ondergedompeld. Inclusief het personeel dat er werkte, met zuurstoftanks op de rug.
Om de drie kwartier moesten de kassamedewerkers wisselen, omdat de zuurstof dan op was. Een baan die je niet op elke vacaturesite tegenkomt.

Aansteller

Presentator Matthijs van Nieuwkerk reageerde vol verbazing op Freds project. Hij vroeg hem tijdens het interview op de man af: “Denk jij wel eens bij jezelf: wat ben ik een aansteller?”

B&B vol liefde

Twintig jaar later is Fred nog altijd niet vies van een bijzonder kunstproject en slaat hij zijn vrouwelijke visite continu met opvallende uitspraken om de oren. Waar hij toen furore maakte met een museum vol zuurstoftanks, maakt hij nu een lading bronzen tonijnen en giet hij verf in allerlei felle kleuren over tuinstoelen heen.
Het volledige interview is terug te zien in de Schatkamer van NPO Beeld en Geluid. Bekijk hieronder een fragment uit het gesprek met een jonge Fred Ros en Matthijs van Nieuwkerk op Instagram – Beeld & Geluid:
Bron: Schatkamer - Beeld en Geluid

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