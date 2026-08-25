De wereldwijde aandelenmarkt is $158 biljoen waard – en bijna de helft ligt in één land

Alle beursgenoteerde bedrijven ter wereld waren eind 2025 samen 157,8 biljoen dollar waard: een record, en bijna 19 procent meer dan een jaar eerder. Wie op de kaart kijkt waar die waarde ligt, ziet geen wereld maar één land met wat aanhangwagens.

Eén land, 43,7 procent

De Verenigde Staten alleen zijn 68,9 biljoen dollar waard. Dat is 43,7 procent van de hele wereldwijde beurswaarde, en 4,4 keer zo veel als de nummer twee. Begin vorig decennium ging het nog om ongeveer een derde van het totaal.

De verklaring staat in de koersen van een handvol techreuzen. Namen als Apple, Alphabet en Nvidia zijn los van elkaar al meer waard dan complete nationale beurzen, en ze staan bijna allemaal genoteerd in New York.

Nederland heeft ASML, Amerika heeft er tien.

China en de EU delen de tweede plaats

China en de Europese Unie blijven met elk 15,5 biljoen dollar aan elkaar gewaagd – en zijn los van elkaar nog geen kwart van de Amerikaanse markt. Europese aandelen hadden wel een goed jaar: in dollars gerekend werden ze ruim een derde meer waard, geholpen door de Duitse investeringsplannen en beleggers die hun geld weghaalden uit Washingtons beleidschaos.

Azië levert daarnaast India (10,6 biljoen), Japan (7,6 biljoen), Hongkong (6,1 biljoen) en Singapore (824 miljard). India was daarbij de opvallende achterblijver: de koersen kwamen gemiddeld niet verder dan een paar procent, terwijl beleggers hun geld liever naar Amerikaanse, Taiwanese en Zuid-Koreaanse chipbedrijven brachten.

Nr. Markt Beurswaarde 2025 Aandeel 1 Verenigde Staten $68,9 biljoen 44% 2 China $15,5 biljoen 10% 3 Europese Unie $15,5 biljoen 10% 4 India $10,6 biljoen 7% 5 Japan $7,6 biljoen 5% 6 Hongkong $6,1 biljoen 4% 7 Verenigd Koninkrijk $5,6 biljoen 4% 8 Canada $4,6 biljoen 3% 9 Australië $2,0 biljoen 1% 10 Singapore $0,8 biljoen 1% – Wereld totaal $157,8 biljoen 100%

Waarom dit uw indexfonds aangaat

Wie maandelijks inlegt in een wereldwijd indexfonds, denkt te spreiden over duizenden bedrijven in tientallen landen. In de praktijk gaat het grootste deel van dat geld naar Amerikaanse aandelen, en wegen de tien grootste posities in de MSCI World samen ruim een kwart van de index.

Spreiden is niet hetzelfde als gespreid zitten.

Dat is geen reden tot paniek, maar wel om te weten wat u koopt. Een wereldindex is inmiddels vooral een weddenschap op Amerikaanse technologie – en dat werkt twee kanten op.

Ter vergelijking: het Damrak

De AEX telt sinds september 2025 dertig fondsen, maar de tien grootste daarvan bepalen samen ongeveer 80 procent van de index. Shell, ASML en Unilever alleen al bijna de helft. Het probleem van de wereldindex is dus ook het probleem van de thuisbeurs, alleen dan een paar maten kleiner.

•MarketScreener: de Duitse aandelenmarkt loopt weg van de Europese beurzen – https://nl.marketscreener.com/koers/index/DAX-7395/nieuws/Duitse-aandelenmarkt-loopt-weg-van-Europese-beurzen-50076691/