Basic-Fit eindigt hoger na oproep tot aandeleninkoop van belegger

AMSTERDAM (ANP) - Fitnessketen Basic-Fit is donderdag op de aandelenbeurs in Amsterdam hoger geëindigd. Een grote aandeelhouder, Impactive Capital, publiceerde een kritische brief aan de directie. Volgens de belegger is Basic-Fit veel meer waard dan de beurswaarde nu suggereert en zou het bedrijf vaker eigen aandelen moeten inkopen om de koers te stuwen. Het algehele sentiment was somber door tegenvallende verwachtingen over de rente in de Verenigde Staten.

Basic-Fit won 2 procent na de brief. Impactive Capital heeft een belang van ongeveer 10 procent in het bedrijf en is enthousiast over de prestaties van Basic-Fit in de afgelopen jaren. Naast geld steken in de aankoop van eigen aandelen zou de fitnessketen ook moeten blijven investeren in de opening van nieuwe sportscholen, vindt Impactive Capital.

De AEX verloor 1,6 procent tot 878,83 punten. De MidKap zakte 1,4 procent tot 832,00 punten. In Frankfurt, Londen en Parijs zakten de bekendste graadmeters tot 1,3 procent. Beleidsmakers van de Federal Reserve verwachten volgend jaar minder vaak de leenkosten te verlagen dan ze eerder dachten, omdat de inflatie waarschijnlijk hoger blijft dan gedacht. Dit is nadelig voor de waarde van aandelen.