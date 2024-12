Toch geen miljoenen voor sociale veiligheid NPO na verzoek Kamer

DEN HAAG (ANP) - Minister Eppo Bruins (Media) geeft bij nader inzien toch niet 3,6 miljoen euro aan de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) om de sociale veiligheid te verbeteren. Dat doet hij op verzoek van een Kamermeerderheid, die begin deze maand instemde met een motie van BBB hierover.

In de motie staat dat "slecht gedrag niet moet worden beloond en de belastingbetaler niet hoeft op te draaien voor misstanden op de werkvloer bij de NPO".

De NPO had Bruins om extra geld gevraagd om de verbeterpunten van de commissie-Van Rijn uit te kunnen voeren. Die had na misstanden bij DWDD en NOS Sport een zeer kritisch rapport geschreven over de sociale veiligheid bij de publieke omroep.

Omdat het geld toch niet beschikbaar komt, moeten volgens de minister keuzes worden gemaakt "die ook de programmering raken en dus ten koste gaan van de uitvoering van de publieke mediaopdracht". Bruins verwacht dat de meeste omroepen genoeg reserves hebben om dit financieel op te vangen, maar voorziet problemen bij enkele omroepen. Om welke het gaat, schrijft hij niet.