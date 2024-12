Kickbokser Ben Saddik in februari in Rotterdam tegen Jürjendal

LONDEN (ANP) - Kickbokser Jamal Ben Saddik neemt het op 22 februari bij Glory 98 op tegen Uku Jürjendal uit Estland. De kickboksorganisatie maakte bekend dat de wedstrijd plaatsvindt in de RTM Stage in Rotterdam.

Het is volgens Glory bijna 2,5 jaar geleden dat de 34-jarige Belgische Marokkaan, in het verleden een uitdager van wereldkampioen Rico Verhoeven, voor het laatst in actie kwam voor Glory. Met Jürjendal treft Ben Saddik de nummer 8 van de ranking. De Estse kickbokser komt sinds 2023 uit voor Glory en heeft meerdere knock-outs op zijn naam staan, waaronder de overwinning met een technische knock-out op Badr Hari op Glory 89 in oktober 2023.

Ben Saddik werd dit jaar geschorst na een positieve dopingtest. Die schorsing loopt in januari af. Ook zat de kickbokser een schorsing van een half jaar uit voor een trappende beweging naar Verhoeven, na afloop van de wedstrijd van Verhoeven tegen Nabil Khachab op 9 maart in Arnhem.

Glory 98 wordt het eerste kickboksevenement van de organisator in 2025. Andere gevechten van die avond worden binnenkort bekendgemaakt.