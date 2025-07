Basic-Fit ziet klantenbestand groeien tot ruim 4,5 miljoen

HOOFDDORP (ANP) - Fitnessketen Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar zijn klantenbestand met 10 procent zien groeien tot ruim 4,5 miljoen vergeleken met een jaar eerder. Het aantal sportscholen van de Nederlandse onderneming werd met 53 openingen uitgebreid naar 1628 clubs. Basic-Fit is actief in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Spanje en Frankrijk.

Mede door groei van het aantal leden nam de omzet van het in Hoofddorp gevestigde bedrijf met 16 procent toe tot 677 miljoen euro. De onderliggende nettowinst steeg met 5 procent tot 13,7 miljoen euro vergeleken met vorig jaar.

Basic-Fit blijft naar eigen zeggen op koers voor de doelstelling om dit jaar ongeveer honderd clubs te openen. Daarnaast handhaaft het beursgenoteerde bedrijf zijn verwachting voor een omzet in heel 2025 tussen 1,375 miljard en 1,425 miljard euro.

Basic-Fit telt nu in Nederland 243 clubs, in België 231, in Luxemburg 10, in Spanje 223, in Duitsland 38 en in Frankrijk 883.