Opnieuw fors verlies voor Deutsche Bahn in eerste jaarhelft

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft ook in de eerste helft van 2025 een fors verlies geleden. Het noodlijdende bedrijf, in handen van de Duitse overheid, kampt al langer met vertragingen op het spoor door verouderde infrastructuur en achterstallig onderhoud. Met een omvangrijk herstructureringsprogramma probeert Deutsche Bahn de stiptheid en de financiële resultaten te verbeteren.

In de eerste zes maanden van het jaar bedroeg het verlies 760 miljoen euro, meldt het Duitse persbureau dpa. Dat is de helft minder dan het verlies van 1,6 miljard euro in dezelfde periode een jaar geleden. De omzet steeg met meer dan 3 procent tot ruim 13 miljard euro. Deutsche Bahn maakt donderdag de volledige halfjaarcijfers bekend.