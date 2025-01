Bavaria-moederbedrijf wil ambachtelijke brouwer De Molen sluiten

LIESHOUT (ANP) - Bierbrouwer Royal Swinkels wil de ambachtelijke brouwerij De Molen in Bodegraven sluiten. Volgens een woordvoerder staan de resultaten van de Zuid-Hollandse brouwer "geruime tijd onder druk". Het moederbedrijf van Bavaria koppelt dit aan een dalende vraag op de biermarkt.

Swinkels heeft de ondernemingsraad advies gevraagd over het voornemen De Molen te sluiten. Volgens dat plan sluit de brouwerij in september. De ondernemingsraad heeft zes tot acht weken om advies uit te brengen.

In 2019 nam Swinkels De Molen volledig over. Het Brabantse bierconcern wilde hiermee op meer plekken ambachtelijke bieren aanbieden. Nu overweegt het bedrijf de in 2004 opgerichte brouwerij te sluiten vanwege "aanzienlijke veranderingen in de biermarkt".

De Molen staat binnen de Nederlandse gemeenschap van ambachtelijke bierbrouwers bekend als een topbrouwer. Op haar eigen website roemt de brouwerij de hoge noteringen in ranglijsten van het bierforum RateBeer. In de lijst van beste Nederlandse bieren van RateBeer staat een speciaalbier van De Molen, met de naam Hel & Verdoemenis, bovenaan.