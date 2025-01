American Express bij dalers op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Creditcardmaatschappij American Express is vrijdag op de aandelenbeurs in New York gedaald na de presentatie van de kwartaalcijfers. Beleggers waren teleurgesteld in de prognoses die het betaalbedrijf afgaf. Ook andere grote beursgenoteerde bedrijven presenteerden hun resultaten.

American Express zakte kort na de openingsbel ruim 2 procent. Volgens analisten waren de kwartaalresultaten en de verwachtingen van het concern in lijn met de verwachtingen, maar hadden beleggers mogelijk op meer gehoopt.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de stevige koerswinsten in de afgelopen dagen die volgden op de plannen van president Trump om fors te investeren in kunstmatige intelligentie. De Dow-Jonesindex noteerde 0,1 procent lager op 44.500 punten. De brede S&P 500-index won juist 0,1 procent tot 6125 punten, na een nieuw slotrecord op donderdag. Techgraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 20.094 punten. De drie graadmeters koersen af op de tweede weekwinst op rij.

Rente verlagen

Beleggers kauwden nog na op de oproep van Trump om de rente te verlagen. De Amerikaanse president deed die oproep in een videotoespraak op het World Economic Forum in Davos. Trump heeft al langer kritiek op het beleid van de Federal Reserve, die onafhankelijk van de politiek besluiten neemt over het monetaire beleid. De Fed vergadert volgende week over de rente en heeft laten doorschemeren het rentetarief dan waarschijnlijk niet verder te verlagen.

Aandelen van Boeing stonden licht hoger. De vliegtuigfabrikant waarschuwde dat de grootschalige stakingen bij zijn fabrieken zwaar op de resultaten hebben gedrukt. Vorig jaar legden tienduizenden werknemers het werk wekenlang neer om een loonconflict. Daardoor kon Boeing minder vliegtuigen afleveren en leed het bedrijf in de laatste drie maanden van het jaar een verlies van ongeveer 4 miljard dollar.

Texas Instruments en Starbucks

Texas Instruments zakte 5,5 procent. De chipmaker presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar gaf een teleurstellende verwachting af voor het huidige kwartaal.

Starbucks steeg een fractie. De koffieketen is van plan om banen te schrappen als onderdeel van het plan van de nieuwe topman om de prestaties van het bedrijf te verbeteren. Hoeveel banen er verdwijnen zal begin maart bekend worden gemaakt.