Bayer lijdt onder lage prijzen pesticiden en medicijnconcurrentie

LEVERKUSEN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse producent van geneesmiddelen en landbouwpesticiden Bayer verwacht dat 2025 een moeilijk financieel jaar wordt, waarbij de winst achterblijft bij vorig jaar. Het bedrijf kampt met lage prijzen voor landbouwproducten en scherpere concurrentie voor zijn medicijnen. Het farmaceutische concern, dat bezig is met het terugdringen van managementlagen en bureaucratie, voorziet wel een herstel van de resultaten volgend jaar.

De operationele winst daalde in het vierde kwartaal van vorig jaar met ruim een vijfde tot 2,35 miljard euro. De omzet daalde licht tot 11,7 miljard euro.

Het chemieconcern is sinds de overname van Monsanto in 2018 verwikkeld in een lange reeks rechtszaken rond het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Dat middel bevat het omstreden bestanddeel glyfosaat en zou kanker veroorzaken.