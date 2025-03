Basketbalvedette LeBron James doorbreekt grens van 50.000 punten

LOS ANGELES (ANP/RTR) - Basketbalvedette LeBron James van Los Angeles Lakers heeft dinsdagavond tegen New Orleans Pelicans de grens van 50.000 punten in de NBA doorbroken. De 40-jarige Amerikaan is sinds twee jaar al de topscorer aller tijden van de belangrijkste basketbalcompetitie ter wereld.

James ging het thuisduel in met 49.999 punten en maakte al in het eerste kwart een driepunter. Uiteindelijk stopte zijn teller in de 136-115-zege op 34 punten.

"Het zijn verdomd veel punten. Ik voel me supervereerd dat ik zoveel punten heb kunnen maken in de beste competitie ter wereld en met de beste spelers ter wereld. Dus het is best speciaal", zei James na de wedstrijd. De Lakers staan tweede in de Western Conference.