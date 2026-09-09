Bedrijf achter Carglass mogelijk naar de beurs

BRUSSEL (ANP) - Het bedrijf achter autoruithersteller Carglass, Belron, gaat mogelijk naar de beurs. Grootaandeelhouder D'Ieteren meldt dat kleinere aandeelhouders verschillende opties rond het bedrijf onderzoeken, waaronder een beursgang.

Het Belgische mobiliteitsconcern D'Ieteren zelf heeft een belang van iets meer dan 50 procent in Belron en is van plan aandeelhouder te blijven. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen, benadrukt D'Ieteren.

Belron heeft naast Carglass ook autoruitherstelmerken als Safelite en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen. Als het tot een beursgang komt, mikt het bedrijf op een notering aan de beurs in Amsterdam, meldde de Financial Times op basis van ingewijden.