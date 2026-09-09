Deze vrouw viel 90 kilo af, ze deelt de 2 belangrijkste lessen die ze daardoor leerde

Het verhaal van Leah Mancuso, een 35-jarige fotograaf uit Scottsdale, Arizona, is zowel inspirerend als leerzaam. Ze verloor 90 kilo (200 pond) in twee jaar tijd door haar levensstijl drastisch te veranderen. Haar reis biedt waardevolle inzichten voor iedereen die op zoek is naar duurzame methoden voor gewichtsverlies. Hier zijn de twee belangrijkste lessen die Mancuso leerde tijdens haar transformatie.

1. Gewichtsverlies geeft ‘diepere ervaringen’

Jarenlang dacht Mancuso dat haar sedentaire levensstijl, gevuld met fastfood, de gemakkelijkste optie was. Het was wat ze kende en voelde als haar comfortzone. Maar achteraf beseft ze dat haar overgewicht haar leven beperkte op manieren die ze toen niet volledig begreep.

Ze vermeed bepaalde restaurants, durfde niet in achtbanen en vloog niet omdat de stoelen te klein waren. Deze beperkingen hielden haar tegen om volledig van het leven te genieten. Nu, met een gezonder lichaam, ervaart ze meer vrijheid en voldoening. Ze kan zelf kiezen wat ze doet, in plaats van dat haar lichaamsgrootte en beperkte uithoudingsvermogen die beslissingen voor haar nemen.

“Mijn leven is nu zoveel beter, niet omdat ik dichter bij het schoonheidsideaal van de maatschappij ben, maar omdat ik zoveel meer heb van de dingen die echt belangrijk zijn — vollere ervaringen, rijkere relaties, nieuwe kansen, meer energie, meer uithoudingsvermogen, meer kracht, meer zelfvertrouwen, meer vreugde, meer leven,” zegt Mancuso.

2. Lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn met elkaar verbonden

Voordat Mancuso aan haar gewichtsverliesreis begon, had ze nooit echt nagedacht over hoe alle aspecten van gezondheid met elkaar verbonden zijn. Ze verwaarloosde haar fysieke gezondheid en maakte zichzelf wijs dat het niet uitmaakte, zolang ze maar voor haar mentale en emotionele gezondheid zorgde. Pas toen ze begon te werken aan haar fysieke gezondheid, realiseerde ze zich hoe de verschillende levensgebieden elkaar beïnvloeden.

“Ik verwaarloosde mijn fysieke gezondheid lange tijd en maakte excuses dat het niet zo erg was, omdat ik in ieder geval voor mijn mentale en emotionele gezondheid zorgde,” vertelt ze. “Maar pas toen ik moeite begon te doen om fysiek gezond te worden, besefte ik hoe de verschillende gebieden van het leven elkaar voeden.”

Door een gezondere levensstijl te ontwikkelen, verbeterde ze ook haar mentale en emotionele gezondheid. Bekend is dat actief zijn de mentale gezondheid kan verbeteren, maar Mancuso ontdekte dat de veranderingen in haar levensstijl ook leidden tot betere sociale contacten en meer vervullende kansen.

Leah Mancuso’s verhaal laat zien dat duurzame gewichtsverlies niet alleen gaat om fysieke veranderingen, maar ook om het verbeteren van de algehele levenskwaliteit. Haar lessen benadrukken het belang van het omarmen van een actieve levensstijl en het begrijpen van de diepe verbinding tussen fysieke en mentale gezondheid. Door deze veranderingen aan te brengen, kunnen individuen niet alleen gewicht verliezen, maar ook een rijker en bevredigender leven leiden.