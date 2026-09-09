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Trump verzint dat hij door brandweermannen uit Ground Zero werd gedragen: "Volstrekt schandalig"

Politiek
door Pieter Immerzeel
woensdag, 09 september 2026 om 10:46
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Volgens Donald Trump droegen twee brandweermannen hem op 9/11 letterlijk weg bij het instortende World Trade Center. De president van de VS liegt dat het gedrukt staat: twintig jaar geleden vertelde hij zelf een heel ander verhaal.
Tijdens een herdenkingsceremonie dinsdagochtend bij het Witte Huis vertelde de Amerikaanse president in een warrige toespraak hoe hij op 11 september 2001 aan de dood ontsnapte. "We dachten dat het bovenop ons zou instorten, en twee brandweermannen, van die grote, sterke kerels… grepen me onder mijn armen, zeiden: 'we moeten hier weg!' en ze tilden me letterlijk op… en begonnen met mij te rennen", aldus Trump.

Verhaal is compleet uit zijn presidentiële duim gezogen

Uren na de aanslagen in 2001 belde de toen nog vastgoedondernemer in bij een lokale tv-zender. Daar vertelde hij hoe hij de explosie zag gebeuren vanuit het raam van zijn appartement in Trump Tower, ruim zes kilometer van de Twin Towers vandaan. Typisch Trump: hij maakte er meteen zijn eigen moment van, door trots te melden dat zijn gebouw op 40 Wall Street nu het hoogste van downtown Manhattan was.

Niet de eerste 9/11-controverse

Het is niet de eerste keer dat Trump zichzelf in de nesten werkt met uitspraken over 9/11. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 negeerde hij oproepen om te helpen bij het verlengen van de wet die een zorgfonds regelt voor politie, brandweer en andere hulpverleners die bij Ground Zero werkten.
In 2015 beweerde hij bovendien ten onrechte dat "duizenden en duizenden" moslims in Jersey City de val van de Twin Towers bejubelden. En na de aanslagen zou hij, zo blijkt uit eerdere berichtgeving, de federale definitie van een klein bedrijf hebben genegeerd om economische steun binnen te harken voor zijn pand op 40 Wall Street; steun die bedoeld was voor kleine ondernemers.

Afwezig bij herdenking

Dit jaar is Trump de enige nog levende president die niet aanwezig is bij de officiële Ground Zero-herdenking in New York, ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de aanslagen. Volgens een reportage van The New York Times komt dat doordat de organisatoren van de ceremonie hem geen toespraak wilden laten houden.
Trump reageerde furieus en noemde het verhaal verzonnen. NYT-journalist Maggie Haberman, een van de vier journalisten die aan het artikel meewerkten, kreeg van hem de bijnaam "Maggot" (kakkerlak).
Bron: MotherJones

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