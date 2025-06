Bedrijfsleven reageert positief op uitkomsten NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - In het Nederlandse bedrijfsleven wordt positief gereageerd op de uitkomsten van de NAVO-top. "De internationale veiligheidscontext is fundamenteel veranderd. Daarom is het goed dat NAVO-bondgenoten nu gezamenlijk hebben besloten onze collectieve veiligheid te versterken en defensie-uitgaven te verhogen", stelt ondernemersorganisatie VNO-NCW.

De lobbyclub benadrukt dat het wel zaak is "dat we woorden nu ook de komende tijd gaan omzetten in daden en daarom nu ook versneld werk gaan maken van het opschalen van de defensie-industrie".

Volgens de ondernemers is het daarbij belangrijk dat gewerkt wordt aan "de juiste randvoorwaarden" op het gebied van financiering en langetermijncontracten. "Dat was ook het centrale thema gisteren op het NATO Summit Defence Industry Forum dat we samen met de NAVO en defensie hebben georganiseerd."

Ook ondernemersorganisaties uit andere NAVO-landen spraken daar hun steun uit voor het versterken van de defensiecapaciteit en productie.