Bedrijven potten meer geld op, investeringen blijven achter

DEN HAAG (ANP) - Bedrijven in Nederland potten steeds meer geld op, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Terwijl de inkomsten van ondernemingen buiten de financiële sector vorig jaar naar recordhoogte stegen, bleven de investeringen achter.

Het statistiekbureau keek naar de winsten van bedrijven, het saldo van belastingen en subsidies en uitgaven aan dividend. Dit inkomen van bedrijven telde vorig jaar op tot 162,5 miljard euro. Dat is 14,5 miljard euro meer dan een jaar eerder.

Vergeleken met 2020 gaat het om een toename van bijna 50 miljard euro. Vooral de winsten namen vorig jaar flink toe. De groei werd nog enigszins gedempt doordat bedrijven in 2024 meer dividend uitkeerden dan een jaar eerder.

Geopolitieke onzekerheid

Al dit extra geld zorgde niet voor een evenredige toename van de investeringen, bijvoorbeeld in bedrijfspanden, auto's van de zaak en machines. Die investeringen namen vorig jaar met minder dan 4 miljard euro toe. Daarmee hielden bedrijven samen dus nog ruim 10 miljard euro over voor versterking van het financieel vermogen, door bijvoorbeeld te sparen of leningen af te lossen.

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen kan niet aangeven waarom de investeringen achterblijven. "Wij registreren dit slechts", legt hij uit. "Het zou kunnen dat bedrijven ook meer geld hebben uitgegeven aan bijvoorbeeld inkoop van eigen aandelen, maar dat kunnen we in deze cijfers niet zien." Dat laatste zou sowieso niet het hele verschil kunnen verklaren, aldus de econoom.

Daarmee lijkt het erop dat het bedrijfsleven als geheel best wat meer geld in investeringen zou kunnen steken. "Dit zijn cijfers over 2024. Maar het ziet er niet naar uit dat het beeld voor 2025 opeens heel anders zal zijn", voegt Van Mulligen toe. "Dat er nu veel geopolitieke onzekerheid is, helpt natuurlijk niet."