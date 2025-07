In deze vakantielanden is de kans op een ongeluk het grootst

Sta je weer op het punt om de sleurhut achter je auto te hangen of heb je net een huurauto gereserveerd op de plek van bestemming? Wees dan voorzichtig: de kans op auto-ongelukken is in het buitenland vaak groter dan hier.

Independer zette cijfers van Eurostat op een rij en komt tot de conclusie dat je vooral moet oppassen in Bulgarije en Roemenië. Daar vallen gemiddeld 81 verkeersdoden per 1 miljoen inwoners, bijna twee keer zo veel als het EU-gemiddelde van 46. Letland volgt direct daarna met 75 verkeersdoden.

Ter vergelijking: in Nederland overlijden 34 mensen per miljoen inwoners in het verkeer. Enkel Malta, Finland, Denemarken en Zweden zijn nog veiliger. In dat laatste land vallen zelfs maar 22 verkeersdoden per miljoen inwoners.

Maar we hebben het nog niet gehad over de echte vakantielanden. Daarvan bevinden zich er ook twee in de top-5 van gevaarlijkste bestemmingen. Dat zijn Kroatië en Griekenland met respectievelijk 71 en 61 verkeersdoden per miljoen inwoners.

In Duitsland en Spanje valt het met 34 en 38 dodelijke verkeersslachtoffers mee. Frankrijk en Italië scoren iets slechter met 46 en 52 verkeersdoden per miljoen inwoners.

Hoe dan ook: het is oppassen geblazen in het buitenland. Want waar de inwoners de lokale mores op de weg vaak precies weten, is het voor jou allemaal nieuw.