Robert-Jan en Suzanne uit B&B Vol liefde uit elkaar: "Hij is over een grens gegaan"

Er ging vandaag een schokgolf door B&B Vol liefde minnend Nederland: de vrolijke Robert-Jan in Schotland en de blonde Suzanne zijn uit elkaar. Het liefdeskoppel leek zo gelukkig samen en dat waren ze tot voor kort ook. Maar Robert-Jan heeft iets gedaan waar Suzanne zich niet overheen kon zetten.

"Er is iets onoverkomelijks gebeurd. Hij is over mijn grens heen gegaan", zei ze tegen RTL Boulevard. Ze had net weer geboekt om daar twee weken naar toe te gaan, vertellen ze aan de Boulevard-desk. Maar ze heeft zondag een taxi terug genomen naar huis vanaf het vliegveld. Kennelijk hoorde ze of zag ze toen iets van Robert-Jan wat zo heftig was dat ze het stante pede uitmaakte.

De reden dat ze het nu bekendmaakt is dat vrijdag de reünie op tv is en daarin is er nog geen vuiltje aan de lucht. Omdat ze niet een verkeerd beeld wil scheppen, brengt de Brabantse Suzanne op Instagram naar buiten dat de relatie over is.