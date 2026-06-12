Begrotingstekort dit jaar boven EU-norm door haperende economie

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse begrotingstekort komt dit jaar uit boven de norm vanuit de Europese Unie van 3 procent, verwacht De Nederlandsche Bank (DNB). Dat zou voor het eerst zijn sinds coronajaar 2020 en pas voor de tweede keer sinds 2012. Het begrotingstekort is groter dan eerder gedacht door de afnemende economische groei als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.

Het begrotingstekort ligt dit jaar met 3,3 procent van het bruto binnenlands product eenmalig boven de EU-norm. Dat komt door hogere overheidsuitgaven aan onder meer zorg en sociale zekerheid, maar ook door een eenmalige uitgave van zo'n 8 miljard euro aan de hervorming van de pensioenen voor militairen. "Dat is ingecalculeerd en daar zijn we niet heel streng over. Maar wij kijken structureel en dan zeggen we: blijf nou weg bij die 3 procent. Daar zitten we toch wel heel erg dicht op", licht Bas ter Weel, directeur monetaire zaken bij DNB, toe tijdens een persconferentie.

Volgend jaar wordt een tekort verwacht van 2,6 procent, in 2028 van 2,3 procent. Dat is ook maar "weinig afstand" tot de EU-norm, waardoor DNB het kabinet zoals gebruikelijk maant tot voorzichtigheid. "Voldoende afstand tot die waarde is nodig om toekomstige schokken te kunnen opvangen. De geopolitieke spanningen en de weerslag daarvan op de economie onderstrepen het belang van zulk prudent begrotingsbeleid."

Vakbonden

Extra bezuinigingen zijn wat DNB betreft niet nodig, als de plannen uit het regeerakkoord van het huidige kabinet maar worden uitgevoerd. Dat verloopt nog niet voorspoedig. Als extra maatregelen om in te grijpen kijkt de centrale bank naar onder meer de zelfstandigen- en hypotheekrenteaftrek. "Dan heb je wisselgeld om andere dingen te doen. Dat zou kunnen zijn om om te gaan met de huidige crisis, maar ook om te investeren in de toekomst van ons land", zegt Ter Weel.

De DNB-directeur vindt het aan 'de polder' om een oplossing te vinden voor de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil miljarden bezuinigen door de werkloosheidsuitkering WW en arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA te versoberen, maar de vakbonden gaan uit onvrede staken. "Wij hopen dat ze eruit komen", zegt Ter Weel. "Over de verschillende aspecten van het pakket hebben wij geen mening, maar op het moment dat we die arbeidsmobiliteit en -productiviteit wat omhoog kunnen krijgen, profiteert iedereen daarvan."