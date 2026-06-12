DNB: Iranoorlog drukt op economie, maar veel minder dan in 2022

AMSTERDAM (ANP) - De economische groei van Nederland valt dit jaar terug van een eerder verwachte 1,2 procent naar 0,8 procent. Dat komt volgens De Nederlandsche Bank (DNB) door de haperende wereldhandel als gevolg van de Iranoorlog. Ook de prijzen gaan harder omhoog dan eerder gedacht, onder aanvoering van duurdere olie. Maar de gevolgen voor Nederland zijn vooralsnog minder groot dan tijdens de energiecrisis van 2022.

Toen kromp de economie door de oorlog in Oekraïne en stilgevallen gasleveringen uit Rusland. Het leidde ook tot een inflatieschok met een piek van 10 procent in 2022. Voor dit jaar verwacht DNB nu een veel lagere stijging van het prijsniveau met 2,7 procent, al is het wel 0,3 procentpunt meer dan waar in december op werd gerekend.

De veel lagere inflatie dan in 2022 komt doordat Nederland veel minder afhankelijk is van olie dan van gas. En vooral olie is duurder geworden sinds de Iranoorlog. De verwachte inflatie in Nederland is ook wat lager dan in andere Europese landen, die afhankelijker zijn van olie. Volgend jaar daalt de inflatie alweer, naar 2,3 procent, doordat onder meer stroom goedkoper wordt.

'Niet gering'

Sinds 2022 is Nederland een stuk minder afhankelijk geworden van zowel olie als gas. Bedrijven en huishoudens hebben hun gedrag aangepast door de toen flink gestegen prijzen. Elektriciteit vormt nu een belangrijker onderdeel van de inflatie. Omdat stroom goedkoper wordt, profiteert Nederland dus al van de energietransitie.

Bas ter Weel, DNB-directeur monetaire zaken, adviseert daarmee door te gaan. "De uitkomsten onderstrepen dat de kwetsbaarheid voor verstoorde toeleveringsketens en de afhankelijkheid van fossiele energie moet worden verminderd. Dat zeiden we al na de inval van Rusland in Oekraïne en dat blijft een boodschap. Het blijft een kwetsbaarheid van de Nederlandse economie. Gericht beleid daarvoor is niet alleen economisch verstandig, maar het is ook uitvoerbaar."

Ter Weel wil niet aan het oordeel dat de invloed van de Iranoorlog op de Nederlandse economie eigenlijk wel meevalt. "De inflatie zou dalen en die is nu aan het stijgen. Dus in die zin hebben we een effect van ongeveer 0,4 procentpunt van dit conflict te pakken. De economische groei valt ook duidelijk terug, ook met 0,4 procentpunt. En dat is een derde van de totale groei die we verwachtten. Dus ik zou dat niet gering willen noemen."