Artsen vertellen wat slapen naast een ventilator met je doet

Nederland zweet zich door weer zo'n nacht en de ventilator staat, zoals bij miljoenen anderen, standaard aan tot de wekker gaat. Handig, want de airco vinden we milieuonvriendelijk en het raam openzetten levert vooral muggen en brommers op. Alleen: die trouwe luchtverplaatser is minder onschuldig dan hij klinkt. Artsen zetten op een rij wat er 's nachts met je gebeurt als de wieken uren op je gericht staan — en hoe je de bijwerkingen beperkt zonder terug te kruipen in een broeierig bed.

Allergie en astma krijgen een gratis rondje — Een ventilator koelt de kamer niet af, hij verplaatst lucht. En met die lucht: huisstof, pollen, huidschilfers van de kat en het stof dat maandenlang op de wieken heeft liggen rijpen. Voor wie gevoelige luchtwegen, hooikoorts of astma heeft, betekent dat vaak wakker worden met een piepende borst, hoestbuien of een verstopte neus. Bijkomend probleem: de droge luchtstroom irriteert precies de slijmvliezen die zich anders tegen die allergenen zouden verweren.

Stijve nek en spieren die niet meer meewerken — Wie de hele nacht een koele bries op dezelfde plek krijgt — meestal schouder, nek of rug — merkt 's ochtends de rekening. De lokale afkoeling knijpt de bloedvaten samen, spieren verkrampen en omdat je uren nauwelijks beweegt, wordt die spanning gefixeerd. De klassieker is de stijve nek die pas rond de koffie weer een beetje wil draaien.

Verstopte neus door — jawel — droge lucht — Constante luchtstroom droogt neus, mond en keel uit. Je lichaam reageert daarop met méér slijm, niet minder. Het resultaat is een verstopte neus, een schrapende keel, ochtendhoest en soms een dof drukkend voorhoofd. Kno-artsen wijzen op het zogeheten mucociliair transport: de microscopische haartjes in de neus die stof en allergenen naar buiten vegen, hebben vocht nodig. Blaas dat vocht weg en je zet je eigen luchtwegverdediging op stand-by.

Droge huid en prikkende ogen — Wie al eczeem, — Wie al eczeem, psoriasis of droge ogen heeft, krijgt van een ventilator die de hele nacht op het gezicht staat een gratis verergering toe. De uitdrogende luchtstroom trekt vocht uit de opperhuid en verdampt de traanfilm sneller dan die aangevuld wordt. Contactlensdragers herkennen het gevoel meestal binnen een minuut na het opstaan.

Zo houd je de ventilator én je gezondheid — Terug naar bed zonder verkoeling is voor de meeste mensen geen realistisch advies bij een tropennacht. Wel kun je met een paar aanpassingen het grootste ongemak wegorganiseren:

Richt de ventilator niet op je hoofd, maar schuin langs het bed of tegen een muur, zodat er lucht circuleert zonder dat je in de directe straal ligt.

Gebruik de zwenkfunctie. Verdeelde luchtstroom droogt minder uit dan een constante bries op één plek.

Maak de wieken en het rooster regelmatig schoon; stoffige bladen zijn niets meer dan een allergeenverspreider met stekker.

Zuig en stof geregeld af, vervang filters van ventilatie of airco op tijd en probeer de luchtvochtigheid tussen 30 en 50 procent te houden — een bakje water op de verwarming of een luchtbevochtiger scheelt al.

Word je wakker met een droge neus, spuit dan voor het slapen fysiologisch zout (verkrijgbaar bij elke drogist) in beide neusgaten.

Zet de ventilator op een timer die halverwege de nacht uitgaat, als de kamertemperatuur dan toch al zakt.

De nuchtere conclusie — Een ventilator veroorzaakt geen blijvende schade en zeker geen ernstige ziekte; dat is de geruststellende kant van het verhaal. Maar hij koelt ook geen lucht. Wat hij doet is zweet verdampen en de illusie van frisheid leveren — met vier vervelende neveneffecten in de aanbieding. Wie de ventilator een halve slag draait, de wieken afneemt en de kamer op een fatsoenlijke luchtvochtigheid houdt, wint aan alle kanten: koeler bed, minder gepiep, minder ochtendkuchen en een neus die tenminste tot het ontbijt meewerkt.

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