Beijing hoopt met kinderopvangsubsidie geboortes aan te jagen

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China gaat in het hele land subsidies verstrekken voor de kinderopvang. Daarmee wil de regering in Beijing het geboortecijfer verhogen. Volgens staatspersbureau Xinhua krijgen ouders jaarlijks 3600 yuan per kind onder de 3 jaar, ongeveer 430 euro.

De steun dient als stimulans voor jonge Chinese stellen die opzien tegen de hoge kosten voor het opvoeden van kinderen. Hoewel het aantal geboortes in China vorig jaar is gestegen, kromp de bevolking voor het derde jaar op rij. De krimp van de beroepsbevolking vormt een bedreiging voor de werkgelegenheid en de productiviteit van de op een na grootste economie ter wereld.

China verloor in 2023 zijn positie als meest bevolkte land ter wereld aan India. Volgens modellen van de Verenigde Naties kan de bevolking de komende jaren verder dalen.