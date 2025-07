EU onderzoekt staatssteun bij overname Covestro door Adnoc

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar de overname van het Duitse chemiebedrijf Covestro door het staatsolieconcern Abu Dhabi National Co. (Adnoc). Het dagelijks bestuur van de Europese Unie vermoedt dat de Verenigde Arabische Emiraten financiële steun hebben verleend aan beide bedrijven.

Adnoc en Covestro kwamen vorig jaar tot een akkoord over de overname, waarmee in totaal zo'n 11,7 miljard euro was gemoeid. Het was een van de grootste overnames van een Europees bedrijf door een Midden-Oosterse partij ooit.

Brussel wil nu onderzoeken in hoeverre steun van de VAE de overname mogelijk maakte. "Adnoc heeft mogelijk een ongewoon hoge prijs en andere gunstige voorwaarden geboden, waardoor andere investeerders mogelijk zijn afgeschrikt om een bod uit te brengen", aldus de Europese Commissie. Daarnaast wil de commissie nagaan of de mogelijk buitenlandse steun de interne Europese markt kan verstoren.

De Europese Commissie heeft negentig werkdagen om tot een beslissing te komen. Ook het verbieden van de overname behoort daarna tot de mogelijkheden.