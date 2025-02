Beleggers Philips claimen 800 miljoen euro om slaapapneu-affaire

MIAMI (ANP) - Een groep van ruim honderd institutionele beleggers heeft een schadevergoeding van meer dan 800 miljoen euro geclaimd bij Philips. Het medisch-technologische bedrijf zou jarenlang gezondheidsrisico's van zijn slaapapneuapparaten hebben verzwegen. Toen de problemen in 2021 bekend werden, is het aandeel flink gedaald en maakten aandeelhouders grote verliezen. De groep heeft Philips deze week een brief gestuurd over de claim.

Dat meldt advocatenkantoor DRRT, dat samen met Rubicon Impact & Litigation de groep vertegenwoordigt. DRRT stelt dat Philips al in 2015 wist dat schuim van de apparaten kon afbrokkelen tot kankerverwekkende deeltjes. Het bedrijf heeft deze informatie niet met toezichthouders, aandeelhouders of het publiek gedeeld, maar bleef de apparaten produceren en verkopen en maakte daarop flinke winsten, aldus het advocatenkantoor.