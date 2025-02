Groeiproblemen bij Amazon ondanks 100 miljard AI-investering

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse webwinkel- en technologieconcern Amazon waarschuwt dat het mogelijk te maken krijgt met beperkte capaciteit in zijn clouddivisie, ondanks plannen om dit jaar zo'n 100 miljard dollar te investeren. Het grootste deel van dat geld gaat naar datacenters, zelfontworpen chips en andere apparatuur voor AI-diensten.

"Het klopt dat we sneller zouden kunnen groeien als we niet te maken hadden met bepaalde capaciteitsbeperkingen", erkende topman Andy Jassy in een toelichting op de jaarcijfers.

Hij gaf aan dat de groei met cloudactiviteiten "hobbelig" zou zijn en hintte erop dat Amazon problemen zou kunnen ondervinden door vertragingen bij het verkrijgen van bijvoorbeeld stroomaansluitingen en nieuwe hardware. Zo zijn voor nieuwe datacenters ook veel chips nodig. De tekorten zullen in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk wel afnemen, denkt Jassy.

De boodschap van Jassy lijkt erg op opmerkingen van concurrent Microsoft. Die meldde vorige week al dat de groei van zijn cloudtak werd belemmerd omdat het niet genoeg datacenters had om aan de vraag naar zijn AI-producten te voldoen. Tegelijkertijd leven op de financiële markten ook zorgen over de grote sommen geld die techbedrijven investeren in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en wat die investeringen opleveren.