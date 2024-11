Beleggers wachten op resultaten AI-chipbedrijf Nvidia

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs wordt woensdag vooral uitgekeken naar de resultaten van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. Het bedrijf begon als ontwikkelaar van grafische kaarten voor de game-industrie en is inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI).

De cijfers van Nvidia worden na het slot van de handel in New York gepubliceerd. Door de sterke opmars van AI is de aandelenkoers van Nvidia fors opgelopen en is het bedrijf nu een van de waardevolste beursgenoteerde ondernemingen ter wereld. De cijfers van Nvidia zullen dan ook waarschijnlijk de stemming op de beursvloeren voor de komende tijd bepalen.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een positief begin. Dinsdag sloot de hoofdindex licht lager door de vrees voor een verdere escalatie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien, na een verdeeld slot op Wall Street. De Nikkei in Tokio daalde 0,2 procent, ondanks een sterker dan verwachte groei van de Japanse export in oktober.

ASML

De beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen 0,3 en 0,6 procent. De Chinese centrale bank hield zoals verwacht de rentetarieven voor eenjarige en vijfjarige leningen onveranderd. Vorige maand werden de twee belangrijke rentetarieven nog verlaagd om de kwakkelende Chinese economie te ondersteunen.

Op het Damrak staat ASML in de belangstelling. Het Financieele Dagblad meldde dat Amerikaanse beleggers een massaclaim willen indienen tegen de chipmachinemaker om misleiding. ASML verraste de markt bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers met tegenvallende orders en zag de aandelenkoers flink dalen. Volgens de aanklagers was die forse koersdaling het gevolg van een te rooskleurige voorstelling van zaken en heeft ASML informatie verborgen gehouden voor beleggers.

Ebusco

Ook gaat de aandacht uit naar Ebusco. De noodlijdende fabrikant van elektrische bussen heeft met succes 36 miljoen euro opgehaald bij investeerders en aandeelhouders met de uitgifte van nieuwe aandelen. Ebusco heeft het geld nodig om het reddingsplan succesvol uit te voeren. Het bedrijf kampte al langer met leveringsproblemen en kwam vorige maand in acute geldnood toen vervoerder Qbuzz een order annuleerde. Daarna kondigde Ebusco een reorganisatie aan, waardoor zeker honderd van de 770 banen verdwijnen.

De euro was 1,0588 dollar waard, tegen 1,0576 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef onveranderd op 69,39 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 73,33 dollar per vat.