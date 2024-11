Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

Je gebruikt misschien bluetooth om je telefoon te verbinden in je auto of om contact te maken met je oortjes. En om het eenvoudig te maken staat je bluetooth dus altijd open. Volgens experts niet zo'n goed idee Het antwoord zit in de beveiliging en energiezuinigheid van je apparaat.

Beveiligingsrisico's: Een open deur voor hackers

Bluetooth werkt via korte afstandsverbindingen, maar dat betekent niet dat het onschuldig is. Hackers kunnen met geavanceerde technieken toegang krijgen tot je telefoon als bluetooth aanstaat. Ze gebruiken deze toegang om gegevens te stelen of malware te installeren. De Amerikaanse FCC heeft al meerdere keren gewaarschuwd voor deze kwetsbaarheden. Regelmatige updates en voorzichtig gebruik kunnen helpen, maar de simpelste oplossing is: zet bluetooth uit als je het niet gebruikt.

Bespaar batterij en verleng de levensduur van je telefoon

Een openstaande Bluetooth-verbinding verbruikt constant stroom, zelfs als je er geen gebruik van maakt. Dit leidt niet alleen tot een sneller leeglopende batterij, maar kan op de lange termijn ook de levensduur van je apparaat verkorten. Door Bluetooth alleen aan te zetten wanneer nodig, zorg je dat je telefoon efficiënter omgaat met energie.

Tips om veilig te blijven

Schakel uit in openbare ruimtes: Zet Bluetooth uit op plekken waar je geen verbinding nodig hebt, zoals in de trein of op luchthavens.

Gebruik ‘niet-zichtbaar’ modus: Zorg dat je apparaat niet constant vindbaar is voor anderen.

Update je apparaat: Nieuwe softwareversies bevatten vaak beveiligingspatches voor Bluetooth.

Hoe zet je Bluetooth eenvoudig uit?

Gebruik het snelkoppelingenmenu op je telefoon (beschikbaar op Android en iOS).

Zorg dat je apparaten niet automatisch verbinden met oude of onveilige verbindingen.

Overweeg ook andere instellingen zoals ‘niet-zichtbaar maken’ om risico’s te beperken.

