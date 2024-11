VS waarschuwen voor luchtaanval op Kyiv, ambassade gesloten

De Amerikaanse ambassade in Oekraïne roept Amerikanen op om zich voor te bereiden op een grote luchtaanval op Kyiv. Er zouden aanwijzingen zijn dat er deze woensdag zo'n aanval aan staat te komen. De ambassade is "voor alle zekerheid" gesloten en ambassadepersoneel heeft opdracht gekregen een veilige plek te zoeken.

"De ambassade van de VS in Kyiv heeft gedetailleerde informatie ontvangen over een mogelijke aanzienlijke luchtaanval op 20 november", staat in een bericht van de ambassade. Hoe die informatie eruitziet, welke doelen mogelijk worden aangevallen en uit welke hoek de informatie komt waar de VS zich op baseren, wordt in het bericht niet vermeld.

"De ambassade van de VS raadt Amerikaanse burgers aan om zich erop voor te bereiden dat ze onmiddellijk dekking kunnen zoeken als het luchtalarm afgaat", staat in de waarschuwing. Mensen moeten kijken waar ze kunnen schuilen, lokale media volgen en de aanwijzingen van de Oekraïense autoriteiten opvolgen "als er een noodsituatie ontstaat".

Dinsdagavond werd bekend dat Oekraïne voor het eerst Amerikaanse langeafstandsraketten van het type ATACMS had ingezet om een doel aan te vallen op Russisch grondgebied. Daar had de Amerikaanse president Joe Biden toestemming voor gegeven. Rusland waarschuwt steeds dat zulke stappen gevolgen hebben. Of de dreiging van een nieuwe luchtaanval op Kyiv hiermee te maken heeft, is niet duidelijk.