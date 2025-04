Beljaarts bezorgd over massa-ontslag bij Tata Steel IJmuiden

DEN HAAG (ANP) - Economieminister Dirk Beljaarts vindt het "zorgelijk" dat staalproducent Tata Steel fors wil snijden in het personeelsbestand in IJmuiden. "Dit soort signalen kunnen we niet gebruiken", aldus de PVV-bewindsman. Hij wijst erop dat Nederland gezien de geopolitieke verschuivingen minder afhankelijk moet worden van andere landen. "Daar hoort ook een goede maakindustrie bij."

Beljaarts heeft de topman van Tata Steel inmiddels gesproken. Hij hoorde in dat gesprek "geen indicatie" dat deze ontslagronde een voorbode zou kunnen zijn voor een vertrek uit Nederland. Het bedrijf sprak van "een noodzakelijke stap om klaar te zijn voor de toekomst".

Voor de naar schatting 1800 werknemers die hun baan verliezen "is het echt vreselijk", benadrukt Beljaarts. Maar hij gaat er ook vanuit dat zij gezien de krappe arbeidsmarkt snel elders aan de slag kunnen komen.