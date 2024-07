Bella Hadid na ophef niet langer gezicht van Adidas-campagne

HERZOGENAURACH (ANP) - Bella Hadid is na commotie niet langer het gezicht van een campagne van Adidas na kritiek van pro-Israëlische organisaties. Een woordvoerder van het bedrijf laat aan persbureau AFP weten dat het model "met onmiddellijke ingang" uit de campagne is gehaald. Adidas heeft ook beelden ervan van sociale media verwijderd.

Het ging om een nieuwe campagne voor sportkleding waarin Hadid een vernieuwde versie draagt van sneakers van de Olympische Spelen uit 1972, waarbij Palestijnse terroristen een moordaanslag pleegden op het Israëlische team. Dat het model een Palestijnse vader heeft en vaak kritiek heeft op Israël, was nog een reden waarom Adidas de afgelopen dagen onder vuur lag.

Het bedrijf bood eerder op vrijdag al excuses aan en liet toen ook weten de campagne te herzien. "We zijn ons ervan bewust dat er verbanden zijn gelegd met tragische historische gebeurtenissen - hoewel deze volledig onbedoeld zijn - en we verontschuldigen ons voor het ongemak dat is veroorzaakt."