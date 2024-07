Aan iemands LinkedIn-profiel herken je een narcist

Als je je afvraagt of je baas/vriend/collega/buurman een narcist is zou je eens op zijn LinkedIn-profiel kunnen kijken. Een recente studie heeft verrassende verbanden blootgelegd tussen bepaalde kenmerken van LinkedIn-profielen en narcistische persoonlijkheidstrekken, waardoor deze professionele netwerksite mogelijk meer over onze persoonlijkheid onthult dan we ons realiseren.

Narcistische kenmerken op LinkedIn

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde elementen van LinkedIn-profielen kunnen wijzen op narcistische neigingen. Opvallende indicatoren zijn het volgen van invloedrijke personen en bedrijven, minder glimlachen op profielfoto's, en veelvuldige vermeldingen in de sectie 'Onderscheidingen', vooral bij organisaties.Daarnaast maken narcisten vaker gebruik van achtergrondafbeeldingen en vermelden ze expliciet 'spreekvaardigheid' als een van hun vaardigheden.Deze kenmerken werden geïdentificeerd door middel van geavanceerde machine learning-technieken, waarbij 64 verschillende profielelementen werden geanalyseerd en vergeleken met scores op de Narcissistic Admiration and Rivalry Questionnaire (NARQ).1 SOURCE

Impact op de werkplek

Het herkennen van narcistische trekken op LinkedIn kan cruciaal zijn voor het behoud van een gezonde werkomgeving. Leidinggevenden met narcistische neigingen geven vaak prioriteit aan hun eigen behoeften boven die van hun team, wat kan leiden tot verminderde moraal, productiviteit en innovatie.Dit kan resulteren in een toxische werksfeer waarin:

Creativiteit wordt onderdrukt omdat mensen bang zijn om zich uit te spreken

Samenwerking moeilijk wordt door een gebrek aan vertrouwen

Getalenteerde medewerkers mogelijk vertrekken omdat ze niet kunnen gedijen in zo'n omgeving

Door bewust te zijn van deze kenmerken, zowel online als offline, kunnen we stappen ondernemen om onze mentale gezondheid te beschermen en positievere werkomgevingen te creëren.2 SOURCES

Praktische screening tips

Bij het screenen van kandidaten is het belangrijk om verder te kijken dan alleen de LinkedIn-profielen. Let op een evenwicht tussen zelfvertrouwen en bescheidenheid in de profielen van sollicitanten. Gebruik deze inzichten om werkrelaties effectiever en empathischer te navigeren, maar onthoud dat deze kenmerken slechts indicatoren zijn en geen definitief bewijs.Als manager kunt u deze kennis benutten om een werkomgeving te creëren die zowel individuele bijdragen als teamwork waardeert, zonder dat narcistische neigingen de overhand krijgen.Het is essentieel om een cultuur aan te moedigen waarin diverse persoonlijkheden kunnen gedijen, terwijl u tegelijkertijd alert blijft op potentieel schadelijk gedrag dat de teamdynamiek kan verstoren.2 SOURCES

Balans en voorzichtigheid

Bij het interpreteren van LinkedIn-profielen is het cruciaal om voorzichtig te werk te gaan en niet overhaast te oordelen. Hoewel bepaalde kenmerken kunnen wijzen op narcistische neigingen, zijn ze geen definitief bewijs. Het is belangrijk om deze informatie te gebruiken als een hulpmiddel om interacties te informeren, niet om individuen te labelen of te stigmatiseren. Streef naar een evenwichtige benadering door:

Kritisch naar je eigen profiel te kijken en te reflecteren op je online presentatie.

Een gebalanceerde teamcultuur te bevorderen die diversiteit waardeert.

Je bewust te zijn van de complexe dynamiek in onze digitale professionele wereld.

Deze kennis te gebruiken om sterkere, effectievere teams op te bouwen zonder vooroordelen.