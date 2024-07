VS: werken hard aan vrijlating in Rusland veroordeelde journalist

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten "dringen hard aan" op de vrijlating van Wall Street Journal-verslaggever Evan Gershkovich, zegt president Joe Biden in een verklaring. De Amerikaanse journalist werd vrijdag schuldig bevonden aan spionage en veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf in een strafkolonie in Rusland.

Volgens Biden heeft Gershkovich geen misdaad begaan, maar is hij "doelwit van de Russische regering omdat hij journalist en Amerikaan is. (...) Ik heb geen hogere prioriteit dan werken aan de vrijlating en veilige terugkeer van Evan, Paul Whelan en alle Amerikanen die ten onrechte in het buitenland worden vastgehouden."

Ook de Europese Unie heeft de lange gevangenisstraf van Gershkovich veroordeeld. Zo zei Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement, dat Gershkovich het slachtoffer is van een "schijnproces". EU-buitenlandchef Josep Borrell zei: "Rusland gebruikt zijn gepolitiseerde rechtssysteem om de journalistiek te straffen."