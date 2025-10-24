ECONOMIE
Berlijn werkt hard aan oplossen tekort aan Nexperia-chips

Economie
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 10:22
anp241025077 1
KYIV (ANP/DPA) - De Duitse regering werkt hard aan het oplossen van een tekort aan chips van Nexperia. Dat heeft de Duitse minister van Economische Zaken Katherina Reiche gezegd tijdens een bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kyiv. "De situatie is momenteel nog niet opgelost, maar we zijn er druk mee bezig", zei zij.
Nexperia kampt met leveringsproblemen sinds de Nederlandse overheid de controle over het bedrijf overnam, dat voorheen werd beheerd door een Chinees moederbedrijf. Daarop zette China de export van Nexperia-producten stop, wat onder meer tot chiptekorten in de voor Duitsland belangrijke auto-industrie leidde.
Reiche zei verder dat de regering bij de Chinese minister van Handel heeft aangedrongen op het hervatten van de chipexport.
