Canada straft Stellantis en GM om verlagen autoproductie

OTTAWA (ANP/AFP) - Canada straft autoconcerns Stellantis en General Motors (GM) voor hun beslissingen om de productie in het land terug te brengen. De bedrijven moeten tarieven gaan betalen over een groter deel van hun import. Voor het Amerikaanse GM gaat het tariefvrije importquotum met 24 procent omlaag, voor Stellantis met de helft.

Stellantis, het moederbedrijf van automerken als Opel, Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Jeep en Fiat, maakte vorige week bekend de productie van de Jeep Compass naar de VS te verplaatsen. GM staakt in Canada de productie van de elektrische BrightDrop-bestelbusjes.

"Deze onaanvaardbare beslissingen zijn in strijd met wettelijke verplichtingen tegenover Canada en werknemers", zei de "zeer teleurgestelde" minister van Financiën François-Philippe Champagne.

De Canadese auto-industrie wordt hard geraakt door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. In het land werden vorig jaar 1,3 miljoen auto's gemaakt, waarvan 1,1 miljoen voor de Amerikaanse markt.