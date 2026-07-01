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Beschikbaar inkomen huishoudens stijgt in eerste kwartaal

Economie
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 7:44
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DEN HAAG (ANP) - Nederlandse huishoudens hadden in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld meer te besteden dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat vooral door de stijging van de beloning van werknemers door hogere cao-lonen en een groei van het aantal banen, en een stijging van sociale uitkeringen. Tegelijkertijd nam de hypotheekschuld verder toe.
Het zogeheten reëel beschikbaar inkomen was in de eerste drie maanden van het jaar 2,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de stijging van het beschikbaar inkomen, gecorrigeerd voor prijsstijgingen. De beloning van werknemers droeg het meest bij aan de stijging van het huishoudinkomen. De totale beloning van werknemers groeide met 5,4 procent. Het aantal banen van werknemers groeide met 1,4 procent en de cao-lonen waren 4,5 procent hoger. Het gemengd inkomen lag 4,5 procent lager dan hetzelfde kwartaal vorig jaar.
De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 6,4 procent.
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