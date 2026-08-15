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8 dingen om blij mee te zijn

Cultuur
door Nina van der Linden
zaterdag, 15 augustus 2026 om 17:52
bijgewerkt om zaterdag, 15 augustus 2026 om 17:53
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Neil Pasricha (31) startte in juni 2008 met een blog '1000 Awesome Things'. Het was de bedoeling dat hij iedere dag 1 ding zou toevoegen waar hij blij van werd. Het ging om hele gewone dingen, zoals de geur van versgebakken brood of kleingeld terugvinden in een jaszak. De blog werd een groot succes en inmiddels heeft hij al 2 boeken gepubliceerd: 'The Book of Awesome' en 'The Book of (even more) Awesome'.
Hier alvast een voorproefje:
1.Je eigen bed terugzien na een lange reis
2. De snelste rij kiezen bij de kassa
3. De kindertafel bij familiefeesten (waar je met je handen mag eten)
4. De geur van Play-Doh klei (voor de liefhebbers is er nu zelfs een eau de cologne met Play Doh geur)
5. Het moment onder de douche waarop je besluit dat je heel erg lang gaat douchen
6. Goedkoper snoepgoed de bioscoop in smokkelen
7. Het geluid van steaks onder de grill. Tsssssssssssssssssssss
8. Onkruid uittrekken en alle wortels komen meteen mee
Bron(nen): Huffington Post boeken
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