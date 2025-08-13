Bessent: meer sancties mogelijk bij mislukken top Trump en Poetin

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Sancties tegen Rusland of extra handelstarieven kunnen worden ingevoerd als de ontmoeting tussen president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin slecht uitpakt. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, in een gesprek met persbureau Bloomberg. Ook spoorde hij Europese leiders aan om sancties te gebruiken als drukmiddel tegen Rusland.

"Trump zal president Poetin duidelijk maken dat alle opties op tafel liggen", aldus Bessent. De Amerikaanse president en Poetin ontmoeten elkaar vrijdag om over beëindiging van de oorlog in Oekraïne te praten.

Bessent gaf verder aan dat de rente in de Verenigde Staten "te restrictief" is en 150 tot 175 basispunten lager zou moeten liggen. Volgens hem kan de Federal Reserve de komende maanden een reeks renteverlagingen doorvoeren, te beginnen met een verlaging van een half procentpunt in september. "De kans is groot dat we in september een renteverlaging van 50 basispunten krijgen", stelt de minister.