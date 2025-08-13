ECONOMIE
Faillissement CêlaVíta komt hard aan bij honderden medewerkers

Economie
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 15:00
anp130825109 1
WEZEP (ANP) - Het faillissement van aardappelproducent CêlaVíta is hard aangekomen bij de medewerkers. Dit melden FNV en CNV, nadat CêlaVíta de vakbonden en het personeel dinsdag had geïnformeerd over het aangevraagde bankroet.
Volgens de website van CêlaVíta werken zo'n 215 medewerkers bij het bedrijf in Wezep. FNV-bestuurder Margreet Pasman meldt dat de aardappelen die nu in de fabriek liggen, nog wel worden verwerkt. Het faillissement kwam voor medewerkers niet onverwacht. "Maar het is nog steeds wel heel pijnlijk. Er werken veel mensen met lange dienstverbanden en opeens krijg je dit te horen", zegt ze.
CNV-bestuurder Wietze Kampen meldt ook dat het faillissement hard is aangekomen bij het personeel. "Qua bezetting zie je dat het niet ging zoals gehoopt, maar het is altijd toch een klap als je dat hoort." Volgens hem hopen veel werknemers op een doorstart, maar is er nog geen curator aangewezen. FNV en CNV hebben beide ongeveer zestig leden bij de aardappelproducent.
