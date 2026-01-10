Denise uit de Hanslers: Mike heeft al een nieuwe vriendin

Denise (de verguisde partner van Mike) vertelt aan De Telegraaf dat er meer is dan te zien op tv. Hoe ze het huis werd uitgezet, is niet te zien, omdat de cameraploeg toen in Nederland zat.

Monique zette mij het huis uit en ik stond helemaal alleen op straat. Ik kon niemand zeggen wat er aan de hand was vanwege het programma. Gelukkig kende ik de eigenaren van het huis waar een caravan stond. Daar kon ik in terecht.”

„Maar ik zeg je eerlijk: het was doodeng in die caravan. Er stond wel een hekje omheen, maar als ik ’s nachts scooters voorbij hoorde rijden, dacht ik: wat als er iemand het terrein op loopt? Dan lig ik daar helemaal alleen in die caravan. Die plek was ook nog eens heel afgelegen en het gebied staat bekend om het grote aantal inbraken, juist omdat er weinig sociale controle is. Ik ben echt doodsbang geweest: wie ging mij redden als er midden in de nacht een inbreker voor mijn neus zou staan?” En buitenstaanders kon ze niet te hulp roepen. Dat mocht niet van Talpa.

Opmerkelijk en niet uitgezonden: er is volgens De Telegraaf ook nog een bemiddeingspoging gedaan door moeder Monique. Ze kon weer terugkomen en weer in de bar gaan werken, want het seizoen begon. Ze heeft het niet gedaan.

En Mike? „Nee, ik heb geen contact meer met hem. Hij heeft ook een nieuwe vriendin, hè? En weet je, ik krijg van allerlei kanten te horen dat Mike al veel langer iets met deze heeft – al van voordat we de bar openden, wordt mij verteld. Ik weet niet meer wie ik moet geloven en ik wil me er ook niet meer druk over maken. Ik kies lekker voor mezelf.”