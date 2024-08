Betalingsverwerker Adyen grote winnaar op positief gestemd Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Adyen was donderdag de grote winnaar op een positief gestemd Damrak. Beleggers waren blij met de resultaten over de eerste helft van het jaar van de betalingsverwerker. Op de Amsterdamse beurs steeg Adyen zo'n 12 procent. Daarmee was het aandeel met afstand de grootste stijger in de lijst met hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs.

Adyen, dat betaaltransacties afhandelt voor grote bedrijven als Spotify, Meta, Microsoft, Uber en H&M, zag de omzet en de winst voor de aftrek van onder meer belastingen flink stijgen en deed het beter dan kenners hadden verwacht. De omzet van Adyen steeg met bijna een kwart vergeleken met een jaar eerder naar dik 913 miljoen euro. De winst nam met bijna een derde toe naar ruim 423 miljoen euro. Ook de omvang van alle verwerkte betalingen is fors gestegen. Het bedrijf ligt op koers om zijn doelen tot en met 2026 te halen.

Mede door de koerssprong van Adyen eindigde de AEX-index donderdag 1,8 procent hoger op 905,86 punten. De MidKap pluste 0,7 procent op 877,55 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,7 procent.