Oekraïne noemt vermeende rol bij sabotage pijpleidingen onzin

KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne heeft mediaberichten dat het betrokken was bij de sabotage in 2022 van de Nord Stream-pijpleidingen met Russisch gas voor Europa, verworpen als "absolute onzin". Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal (WSJ) hield de toenmalige topcommandant van Oekraïne, generaal Valeri Zaloezjny, toezicht op het plan om de leidingen op te blazen. Maar de regering in Kyiv ontkent.

"De betrokkenheid van Oekraïne bij de ontploffingen van Nord Stream is absolute onzin. Dergelijke acties hadden voor Oekraïne geen enkele praktische zin", aldus een adjudant van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij benadrukt dat de explosies de Russische oorlog tegen Oekraïne niet hebben gestopt en de situatie aan het front niet hebben beïnvloed.

WSJ stelt dat Zelensky op de hoogte was van plannen om de Nord Stream-leidingen op te blazen. Hij zou daar aanvankelijk ook toestemming voor hebben gegeven. Zelensky veranderde van gedachten toen de Amerikaanse CIA hem vroeg van de sabotageactie af te zien. De CIA was over het bestaan van het plan ingelicht door de Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD. Zaloezjny zou toen hebben besloten toch door te zetten.