Beurs in Parijs daalt na Franse verkiezingsuitslag

PARIJS (ANP) - De aandelenbeurs in Parijs is maandag lager geopend. Beleggers reageerden op de uitslag van de Franse parlementsverkiezingen. De tweede verkiezingsronde is verrassend uitgemond in een zege voor het linkse blok Nieuw Volksfront. Het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen is de derde partij geworden, na de centrumalliantie Ensemble van de Franse president Emmanuel Macron.

Geen van de partijen heeft een absolute meerderheid in het Franse Lagerhuis, de Nationale Vergadering, behaald die nodig is om te regeren. Het is daarom onduidelijk hoe Frankrijk, dat geen traditie van coalities kent, een regering zal vormen die in staat is wetten aan te nemen. De Franse premier Gabriel Attal, die deel uitmaakt van Macrons alliantie Ensemble, heeft aangekondigd zijn ontslag in te dienen bij de Franse president.

De CAC40-index in Parijs, die bestaat uit de veertig grootste Franse bedrijven, noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager. De Franse banken Société Générale, Crédit Agricole en BNP Paribas, die veel Franse staatsleningen bezitten, verloren tot 1,4 procent. De AEX-index op het Damrak bleef onveranderd op 933,85 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 869,02 punten. De DAX in Frankfurt klom 0,1 procent, ondanks een sterke daling van de Duitse export in mei. De beurs in Londen daalde 0,3 procent.