Pieter Storms vindt Ali B een topper

Pieter Storms was vroeger een van de belangrijkste gezichten van de sensatie-tv in Nederland. Tegenwoordig leeft de presentator van Breekijzer samen met de steenrijke Nina Brink. “Je hebt het begrip golddigger een totaal nieuwe lading gegeven”, zei Jort Kelder in 2010 tegen hem in DWDD. “Jij eet van de creditcard van je geliefde,” schrijf de Mediacourant.

Hij viert met het geld van Brink al twintig jaar vakantie, maar bij de Rechtszaak tegen Ali B dook hij ineens op. Om zijn dierbare vriend Ali te steunen, zo bleek.

De ex-echtgenoot van Ali, Breghje Kommers is ook goed bevriend met Pieter. “Ik ken zijn ex Breghje heel goed. Het is bewonderenswaardig dat ze alle verschrikkelijke verhalen aanhoort. Dat is voor haar ook verschrikkelijk! Maar ze staat achter Ali, ook al zijn ze uit elkaar.” Zijn verraad is zuur: Breghje heeft hem uit de goot gered en groot gemaakt. ‘Breghje heeft ervoor gezorgd dat zijn schulden werden ingelost en dat hij echt iets ging doen met zijn talent’, vertelt een jeugdvriend.